Dota Pro Circuit: Team Spirit derrota a AS Monaco Gambit

No es sorpresa que Team Spirit permanezca invicto en el Dota Pro Circuit. El equipo ruso ha estado en un nivel envidiable desde The International 10, y parecen mejorar con cada encuentro que pasa. En esta ocasión, la escuadra derrotó por 2-0 a AS Monaco Gambit por la Primera División del DPC, y se perfila como uno de los principales candidatos para clasificar a la primera major del año.