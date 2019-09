Review | El termómetro de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Los títulos remasterizados se han vuelto pan de cada día, y a veces discutir partiendo totalmente de cero no tiene mucho sentido, en vista que a estas alturas muchos deben haber probado el juego original, el cual no suele cambiar más que por mejoras técnicas. Aunque claro, existen excepciones, como el juego del que se trata este review: Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered.

Traducido al español como La Ira de la Bruja Blanca, este título es un juego del que tenemos mejoras propiamente técnicas, para hacerlo mucho más contemporáneo como para disfrutarlos -en caso de no haberlo hecho antes- en las consolas de la presente generación.

Específicamente en este título, hemos tenido dos tipos de adaptaciones técnicas: la primera, a una consola portátil como la Nintendo Switch, de modo que se pueda llevar a cualquier parte y que los fanáticos de la gran N puedan conocerlo; mientras que la segunda -la que nos concierne- es a la PlayStation 4 y PC, en ambos casos con una versión remasterizada que incrementa la resolución hasta 4K y la tasa de frames hasta 60 fps (cuadros por segundo).

Habiendo probado el juego por varios días, y revivido su emotiva historia por segunda ocasión -ya lo había hecho cuando salió para PlayStation 3- te dejaré las cosas que más y menos me gustaron.

CALIENTE

Por su aspecto artístico, tanto visual como musical, se siente como una verdadera película de Studio Ghibli.

Al margen de que el juego haya sido creado por los mismos de Profesor Layton e Inazuma Eleven, -y lastimosamente a diferencia de Revenant Kingdom-, Wrath of the White Witch cuenta con participación en la producción directamente del Studio Ghibli, lo cual se ve reflejado en la calidad de las secuencias animadas.



Secuencia animada de Ni no Kuni . | Foto: Bandai Namco

Esta vez, y gracias a haberlo podido jugar en una PS4 Pro a resolución 4K, éstas se ven simplemente magníficas, y esto no tiene absolutamente nada que envidiar a la secuela lanzada hace más de un año. El modo base de la consola alcanza los 1080p, lo que hace que de todas maneras se vea bastante bien. La Nintendo Switch, al ser menos potente, llega solo hasta los 720p, pero si lo juegas en modo portátil esto es prácticamente imperceptible, viéndose excelente.

Y ya que estamos hablando de temas técnicos, vale decir que esta nueva versión nos permite jugar a un framerate diferente al de la versión original, en el caso de la PS4 y la PC. En el primero, tendremos la posibilidad de elegir entre 1440p y 60 fps o 4K y 30 fps para la PS4 Pro y 1080p y 60 fps para la PS4 base.



Apartado de opciones gráficas Ni no Kuni Remastered. | Foto: Bandai Namco

La PC, como siempre, tendrá los fps desbloqueados y, dependiendo del hardware que tengas, podrías jugarlo en 4K a 60 fps. La versión de Switch es la menos afortunada debido a sus limitaciones técnicas, llegando a 720p y 30 fps, ya sea que lo juegues en modo portátil o de sobremesa.

Esto quiere decir que, si eres de los que prefiere jugar sentado en su sala, es preferible adquirir la versión de PS4 o de PC -recordemos que con Steam Link es posible jugarlo en la sala- debido a que visualmente ambas son versiones muy superiores; mientras que, si eres de los que quiere jugarlo en todos lados, sin duda la versión de Switch es tu opción a elegir.



Momento de exploración en la partida. | Foto: Bandai Namco

Al final, sea cual sea la versión que elijas, Ni no Kuni sigue siendo un juego que ha envejecido bastante bien y que hasta hoy se sigue viendo magnífico.

Del aspecto musical, ni que hablar. Ni no Kuni cuenta con la música de Joe Hisaishi, quien como parte de Ghibli ha compuesto las bandas sonoras de clásicos del cine dirigidos por el legendario Miyazaki: Mi vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, entre otros. Tan emotiva como épica, la banda sonora de Ni no Kuni es un verdadero deleite para los oídos.

TIBIO

Es un JRPG con un gameplay anacrónico, pero que sigue siendo desafiante.

En esta nueva versión, si algo no ha cambiado un ápice es la jugabilidad. Y eso tiene algo de positivo y negativo a la vez.

Positivo porque le añade complejidad al uso de los personajes en combate, sobre todo cuando tu equipo de personajes está completo, al mezclar elementos de batallas por turnos -como los clásicos JRPG- con el combate de acción en tiempo real -la tendencia de los últimos años-.



Activación de hechizos en Ni no Kuni. | Foto: Bandai Namco

Para los que recién lo juegan, esta experiencia puede ser desafiante y hasta aquí todo iría bastante bien, de no ser porque la inteligencia artificial te puede jugar a veces una mala pasada; lo cual por momentos puede ser frustrante.

Por tratar de mezclar ambos estilos de juego, tanto clásico como moderno, para buscar satisfacer a fanáticos de ayer y hoy, es posible que no convenza a ninguno, volviéndolo negativo. Sin duda, en este aspecto, Revenant Kingdom se muestra mucho más fresco, aun cuando sus combates puedan volverse por momentos algo monótonos.

Así que no esperes novedades, si es que ya has jugado antes la versión de PS3. Con lo bueno y malo de su jugabilidad, La Ira de la Bruja Blanca sigue incólume a través del tiempo.

FRÍO



Secuencia animada de Ni no Kuni. | Foto: Bandai Namco

Los extras, grandes ausentes.

Fuera del tema de la resolución y frame rate nuevos, así como la portabilidad para el caso de la Nintendo Switch, no hay contenido adicional que justifique la compra si ya has vivido la experiencia del juego. Con la enorme calidad artística que tiene, una galería de arte hubiese caído a pelo y si además hubiese incluido el soundtrack, mucho mejor.

Para cualquiera que recién conoce el juego, se me hace fácil recomendarlo; pero para el resto resulta mejor esperar a que baje de precio -lo cual eventualmente ocurrirá, como la experiencia enseña-.

Conclusiones

Si no has tenido la oportunidad de jugarlo a la fecha, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch resulta una compra segura para los fanáticos de los JRPG. Emotiva y tierna, pero no por ello inmadura, esta entrega cuenta con elementos para tenerte pegado al control por decenas de horas.

Si prefieres jugarlo en la sala, las versiones de PS4 y PC son las opciones a elegir, mientras que si pasas tiempo fuera de casa la de Nintendo Switch te viene bastante bien. Pese a ello, si ya has jugado la versión de PS3 y quieres gozar de la experiencia a mayor resolución y fluidez, es recomendable esperar un poco.

Temperatura: 80°

Nota: El presente review de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch fue realizado con un código de descarga digital provisto por Bandai Namco Latinoamérica.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más imporantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No olvides que esta semana se juega la final Aorus League Cono Norte y que será transmitida por Líbero Esports en YouTube y Facebook!

(Review hecho por: Erich García Tafur)