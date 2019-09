El álbum oficial de Fortnite por Panini llegó a Perú [FOTOS]

Fortnite es y sigue siendo un fenómeno mundial y, por lo mismo, no es de extrañar que exista ya un álbum de figuras a nivel mundial para el videojuego predilecto de muchos niños, hecho por la misma Panini. La buena noticia para ellos es que este por fin llego a Perú.

Panini ha anunciado la llegada del álbum oficial de Fortnite a nuestro país. Se trata de “una de sus colecciones más esperadas” en los comentarios de ellos mismos.

El álbum se distribuirá de manera similar a otras colecciones de Panini, a través de kioskos, bodegas autorizadas y otros establecimientos en todo el Perú. El nombre de la colección es “Fortnite: Ready to Jump!”.

La disponibilidad del álbum, como de sus figuritas, es a nivel nacional, tanto en Lima como en provincias y se espera que se haga más popular en los públicos más jóvenes.

El álbum contará con 352 figuras coleccionables, de las cuales hasta 96 serán especiales y todas basadas en elementos conocidos y personajes de Fortnite.

Fortnite: Ready to Jump está disponible ya en tiendas autorizadas por el precio de 5 soles por el álbum y 2.50 soles por un sobre con 5 figuras.

¿En qué estarán basadas las figuras?

Las figuras coleccionables de Fortnite mostrarán otros famosos coleccionables del videojuego. Se trata de las skins que ya son variadas para el videojuego.

Asi que por si no tienes una gran colección de skins o de otros ítems en la versión de Fortnite para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, etc. Ahora ya tienes una oportunidad de lograr una gran colección con el nuevo álbum de Panini.