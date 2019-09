Naughty Dog envía comunicado sobre el multiplayer en The Last of Us Part II

The Last of Us Part II confirmó su fecha de lanzamiento para PS4 durante el último State of Play de Sony. El juego saldrá el 21 de febrero del 2020 y no contará con multiplayer como su antecesor.

Aunque esto no resulte un problema para muchos que consideran a la campaña como el principal atractivo del juego, hay otros, y no pocos, que han expresado su disconformidad con la decisión de Naughty Dog.

¿Sí pero no?

La desarrolladora comprende este dilema, y es por eso mismo que se pronunció en su cuenta de Twitter para referirse explícitamente al tema del multijugador en The Last of Us Part II.

“Queremos hablar sobre el multiplayer en The Last of Us Part II. Como ya manifestamos, la campaña de un jugador es, por lejos, el proyecto más ambicioso que Naughty Dog ha emprendido jamás” expresó la compañía.

“Por lo mismo, mientras el desarrollo iniciaba en la evolución del modo ‘Facciones’ de The Last of Us Part I, la visión del equipo creció más allá de un modo adicional que pudiera ser incluido con nuestra enorme campaña para un solo jugador.”

“Con el deseo de apoyar ambas visiones, hemos tomado la difícil decisión de no incluir un modo online en The Last of Us Part II” reconfirma Naughty Dog.

“Sin embargo, experimentarás eventualmente los frutos de la ambición de nuestro equipo por el online, pero no como parte de The Last of Us Part II. Cuándo y dónde se hará realidad es un tema aún por determinar. Pero tengan por seguro que somos tan fanáticos del modo ‘Facciones’ como el resto de nuestra comunidad y estamos emocionados para compartir más cuando esté listo”.

Como ves, se trata de un mensaje esperanzador por parte de Naughty Dog, al menos, admiten que el modo online no es algo que vean innecesario como otras franquicias exclusivas de Sony.

Aun así, aún queda poco claro a que se refieren con la “ambición online del equipo”. Muchos usuarios creen que esto significa que un modo multijugador llegaría como un juego independiente más adelante y que podría llegar con el lanzamiento de PS5, incluso.

La comunidad de The Last of Us Part II ha sido contundente en las respuestas al mensaje original en Twitter, afirmando que el medio ‘Facciones’ (multiplayer) en el primer TLOU es “uno de los pocos modos multijugador realmente increíbles”.

De igual forma, no cabe duda que el mensaje de Naughty Dog es, por lo menos, enigmático, y que solo nos invita a estar atentos a las jugadas del estudio como de Sony mismo por un próximo lanzamiento que podría llegar antes de lo que imaginábamos.