Conoce el ‘PlayStation Watch’ con el que se celebran los 25 años de la mítica PS1 [VIDEO]

¿Ya te sientes lo suficientemente viejo? Quizá deberías, sobre todo si jugaste en la legendaria PlayStation en su época, la primera consola de Sony. Bromas aparte, esto hace posible gadgets tan interesantes como este PlayStation Watch. Échale un vistazo.

Se trata de un reloj hecho para conmemorar los 25 años del lanzamiento de la consola que, como seguramente conoces, apareció primero en Japón en 1994.

El PlayStation Watch es un reloj de pulsera y fue presentado por Paladone, una tienda en línea. Aun así, el producto cuenta con licencia oficial de Sony.

Se trata pues de una representación fiel del primer modelo de la consola, que incluye el conocido ‘layout’ de los botones, redondos. Tanto el Power, Reset y Open.

La PlayStation Watch está hecha de silicona y muestra la hora a través de un mecanismo de luz que resplandece en la tapa de la consola, donde ubicábamos los juegos. Cuenta también con tres modos de visualización.

