The House of the Dead anuncia remake para el 2020

Forever Entertainment y SEGA han anunciado una nueva alianza con el objetivo de traer los remakes de los videojuegos The House of the Dead y The House of the Dead 2.

Según la información que se está manejando, gracias al medio Graczpospolita, ambos juegos representarán reinicios técnicos y jugables en muchos aspectos pero que mantendrán la estética e historia de los juegos originales.

Hasta ahora no se tiene fecha exacta para el lanzamiento de ambos juegos. Únicamente se ha confirmado que The House of the Dead llegará en el 2020. Mientras que su secuela aún no tiene fecha de lanzamiento.

¿Qué es The House of the Dead?

En 1996, cuando aún las consolas no tenían la popularidad que tienen ahora, SEGA desarrolló un juego para Arcade en primera persona de estilo Survival Horror.

En este juego, los jugadores tomaban el papel de uno de los agentes del gobierno conocidos como Thomas Rogan y «G». Ambos agentes tendrán que juntar fuerzas para derrotar al Dr. Curien el cual los ataca con zombies, no muertos y más criaturas que amenazan con quitarle la vida a los jugadores.

Tal fue la fama que consiguió este juego que en 1998 SEGA desarrolló una secuela para este juego que fue portado para el Dreamcast y PC. Este es una secuela directa del primer juego que además agrego nuevas mecánicas al juego.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)