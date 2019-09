¡Plus Ultra! Bandai Namco revela el primer tráiler de My Hero One’s Justice 2

La temporada de anime de otoño trae de regreso a My Hero Academia (Boku no Hero Academia), las aventuras de Deku, All-Might y todos los aspirantes de héroes, asimismo, otro producto de esta popular marca vuelve a nosotros: My Hero One’s Justice, un título de peleas desarrollado por Byking y distribuido por Bandai Namco.

My Hero One's Justice 2 - Teaser Tráiler

La empresa distribuidora mostró un nuevo tráiler en donde apreciamos que esta nueva entrega abarcará el arco argumental que la nueva temporada traerá a pantallas. Este juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC y su lanzamiento está planeado para el 2020.

Aparentemente, el núcleo de mecánicas sigue intacto en comparación con la primera parte, con combate de 3 versus 3 y contará con villanos y héroes por igual como personajes jugables.

Un panel del juego estará disponible durante la Comic Con 2019 en Nueva York y muy posiblemente podremos ver contenido de gameplay (jugabilidad) durante dicho evento.

(Redacción: Aaron "OmuBunta" Villalobos)