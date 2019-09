Cuphead logra vender 5 millones de unidades

Cuando las cosas se hacen con cariño, se hacen bien y esto ha quedado demostrado con Cuphead. El juego independiente creado y distribuido por StudioMDHR fue una de las grandes sorpresas del 2017 y las ventas lo catalogan como un gran acierto de Microsoft que lo tuvo como exclusivo para Xbox One durante poco más de un año hasta su lanzamiento en Nintendo Switch.

En esta ocasión, el estudio ha hecho oficial que ya se ha registrado que el juego ha vendido 5 millones de copias desde su lanzamiento en el 2017 y como celebración por este logro, el estudio además ha decidido rebajar en un 20% el juego.

Cuphead turns two today, and we're so humbled to announce: it has officially gone five-times platinum!!



Starting now, the game is 20% off on all platforms for a full week. And stay tuned, because we have 5 days of fun and giveaways planned to celebrate 5 million copies sold! pic.twitter.com/oe7uTzY62Y