Conoce la nueva patente que Sony ha registrado para el Playstation 5

El Playstation 5 sigue siendo una de las interrogantes más grandes en el mundo de los videojuegos. Si bien ya hemos tenido diferentes noticias sobre este y se dice que su fecha de lanzamiento está programado para los últimos meses del 2020. El analista Daniel Ahmad, reconocido por siempre compartir información confiable, ha revelado que Sony ha registrado una patente de un asistente de voz para su nueva consola.

Sony has filed a new patent for an AI powered voice assistant called PlayStation Assist.



You can input a query and then the game will dynamically respond.



E.g. Ask for the nearest health pack > The game marks it on your map.https://t.co/BQWibOqSRP pic.twitter.com/PNKDEH7jGe