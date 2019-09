¡UN CLÁSICO! Age of Empires cumple 20 años desde su lanzamiento

Hace 20 años saldría a la luz uno de los juego más famosos y queridos por todos los amantes de los videojuegos. Hablamos de Age of Empires II: The Age of Kings, juego de estrategia en tiempo real donde tendremos que elegir entre 13 civilizaciones que tendremos que llevar a convertirse en un basto imperio y vencer a todos los enemigos.

Desde su lanzamiento, para PC y Playstation 2, el juego se convirtió en un éxito completo debido a la mejora gráfica con referencia a su antecesor y por su gran inteligencia artificial que significaba partidas complejas y variadas.

El juego que revolucionó todo

Age of Empires II es una secuela directa del juego de 1997 del mismo nombre y una de las cosas más llamativas de este juego son la gran cantidad de imperios y variantes que nos permite adoptar.

Si decidimos jugar solo nosotros, el juego nos ofrece 5 campañas donde tomaremos el papel de diferentes figuras históricas entre los que se encuentran personajes como William Wallace o Juana de Arco. Por otro lado, si decidimos jugar el modo multijugador podremos elegir 1 de entre las 13 civilizaciones que el juego nos presenta y con la que nos enfrentaremos a otros 7 jugadores.

Cada civilización tiene sus propias ventajas y desventajas que influenciarán de manera significativa en el desarrollo del juego.

Age of Empires II: Definitve Edition

Este año se anunció la llegada de Age of Empires II: Definitive Edition que será la versión en 4K y con audio mejorado del clásico juego de estrategia. Este juego llegará el 14 de noviembre y contará con una nueva campaña llamada "The last Khans".

Sin duda, desde su anuncio, esta remasterización causó mucha euforia entre todos los fanáticos de la saga pues es uno de los juegos más queridos por los jugadores más veteranos. Además, esta reinvención del juego permitirá que nuevas generaciones disfruten de este mítico juego.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)