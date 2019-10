Mira esta reinvención del clásico Ni No Kuni: La ira de la Bruja Blanca

Si nunca jugaste Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, te has perdido una de las experiencias visuales más sorprendentes de todos los tiempos. Aunque, Bandai Namco, ha encontrado la forma de re imaginar este mítico juego aunque solo se traten de los primeros 10 minutos.

Resulta que Bandai Namco ha estrenado un video donde se encuentran los primeros 10 minutos del juego pero en estilo de pixeles y como si se tratara de un juego de rol en 2D.

¿Qué es Ni no Kuni?

Ni no Kuni es un juego desarrollado por Level-5 junto a Studio Ghibli,creadores de películas como El Viaje de Chihiro o La Princesa Mononoke.

El juego nos pone en el papel de Olvier, un niño de 13 años que perdió a su madre en un accidente y que días después es contactado por un duende llamado Drippy que vivía dentro de un peluche que su madre le regaló. Este le da a Oliver un libro mágico que lo da automáticamente el título de mago así como el poder de viajar a Ni no Kuni, una realidad paralela, donde tendrá la oportunidad de revivir a su madre.

Este juego recibió, este año, una edición remasterizada para la nueva generación.

La separación con Studio Ghibli

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom fue la secuela directa de este juego a pesar de que se desarrolla 300 años después de los acontecimientos de la primera entrega.

Lo que más llamó la atención de esta segunda entrega fue la ausencia de Studi Ghibli y su gran diseño. A pesar de esto, el juego recibió grandes críticas por su arte, narrativa, música y el acabado de los personajes.

En esta historia tomamos el rol de Evan Pettiwhisker Timoteo, rey del reino de los felineses que ha sido derrocado por el imperio de los ratócratas y que ahora tendrá que luchar por reclamar el poder que le pertenece.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)