Blizzard sufre boicot tras sancionar a jugador hongkonés que pidió liberad para su país

Reportamos recientemente que Blitzchung, un jugador de Hearthstone pidió la liberación de su país tras un encuentro profesional del popular videojuego de cartas. Esto ha sido tomado por muchos como un noble acto político por parte del hongkonés, pero a Blizzard no le ha hecho ni pizca de gracia ya que Ng 'Blitzchung' Wai Chung ha sido oficialmente baneado por Blizzard.

Según las políticas esports de Blizzard entertainment, cualquier acto proveniente de un jugador profesional que pudiese mellar la reputación de la empresa será penalizado con un impedimento de juego (ban) de un año y todo el dinero acumulado en la temporada actual de juego será reducido efectivamente a cero.

Como reportamos, tras ganar un encuentro, el joven fue entrevistado por un panel del torneo Hearthstone Grandmasters y para sorpresa de todos, gritó "¡Libera a Hong Kong, la revolución de nuestra época!". Esto es una referencia directa a los conflictos socio-políticos que se viven actualmente entre su país natal y China, principal fuente de ingresos de Blizzard.

"De forma inmediata, Blizzard ha separado al jugador hongokonés de Hearthstone, blitzchung de la Hearthstone Grand Masters, reteniendo dinero en premios, y además ha sido suspendido del juego competitivo por un año debido a la reciente entrevista." escribe el periodista de videojuegos

— 🎃 Inven Global 🎃 (@InvenGlobal) October 6, 2019

Se puede apreciar como el jugador aparece con la cara parcialmente tapada y se descubre la boca para poder decir '¡Liberen Hong Kong, la revolución de nuestra era!" luego de eso, los casters oficiales se ocultan detrás de sus monitores sorprendidos por lo que había pasado, luego de unos minutos la transmisión es interrumpida. Los casters también han sido sancionados.

El boicot de los usuarios

Este incidente ha llegado los oídos de los usuarios de Blizzard, quienes han reaccionado con un profundo rechazo a las decisiones de la empresa en redes sociales como Twitter y la comunidad de Blizzard en Reddit.

— ᑭᕼᗩYᒪEᑎ (@phaylen) 8 de octubre de 2019

“He cancelado mi subscripción a World of Warcraft. Apoyo proactivamente a quienes defienden la libertad y democracia, ellos hacen un futuro mejor. Castigarlos por su activismo es vergonzoso”.

— Lettii (@ttvlettii) 8 de octubre de 2019

— Harrison (@sonuvaharris) 8 de octubre de 2019

“Estoy tremendamente decepcionado que prefieras el dinero que los derechos humanos. No verás un centavo más de mi parte”.

En Twitter se ha popularizado el hashtag #BoycottBlizzard e inclusive se volvió tendencia el día martes 7 de setiembre. Personas alrededor del mundo están cancelando sus subscripciones a World of Warcraft y declarando que Blizzard está sólo interesado en el dinero que China, como cliente, supone y que no hay nada malo en manifestar una opinión personal y más cuando es sobre un tema sensible como la liberación de un país.

Hablando en un sentido estrictamente mercadológico, es totalmente esperable que Blizzard desee tener una buena imagen con uno de sus mercados más grandes y rentables, pero esto le está costando ser visto como una empresa condescendiente con la censura y el totalitarismo, a ojos de sus propios seguidores (y clientes).

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No te olvides las últimas partidas del torneo de Clash Royale ESGO y las clasificatorias de la MDL Chengdu Major por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!