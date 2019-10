La retrocompatibilidad del PS5 con el PS4 todavía se está desarrollando

La falta de la retrocompatibilidad es quizás una de las debilidades de algunas consolas, pero Sony busca cambiar esto con la siguiente generación de su consola, la PlayStation 5.

La consola será lanzada oficialmente a finales del 2020 como se anunció hace poco por parte de Sony, también se dieron detalles sobre esta nueva característica que todavía se encuentra en desarrollo.

DualShockers reportó vía Famitsu, que la retrocompatibilidad con los títulos de la PlayStation 4 todavía no está completada. "Nuestro equipo de desarrollo está trabajando arduamente para hacer posible en un 100% la retrocompatibilidad con PS4".

Esta característica supone varios desafíos técnicos, pues ambas consolas no trabajarían exactamente de la misma forma, ocasionando que algunos títulos no sean compatibles o que no tengan un buen desempeño.

La misión no es solo lograr que sea posible correr los juegos del PlayStation 4 en el renovado PlayStation 5, el reto que se han impuesto es lograrlo sin la necesidad de liberar actualizaciones a los juegos para que sea posible jugarlos.

Otros juegos muy esperados como The Last of Us Parte II y Death Stranding que serán lanzados para PlayStation 4 no están, todavía, confirmados para la PS5, pero se espera que se lancen versiones mejoradas de estos para la nueva consola.

The Last of Us Part II tráiler de fecha de lanzamiento

La funcionalidad completa de esta característica quizás no pueda lograrse sin la meta adicional de cero actualizaciones, pero será sin duda una de los puntos fuertes de la nueva generación del PlayStation.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)