¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD! El juego de One Punch Man ya tiene fecha oficial para su beta cerrada

Bandai Namco ha confirmado las fechas en las que podremos disfrutar del Beta cerrado de su nuevo juego One Punch Ma: A Hero Nobody Knows. Videojuego basado en el popular anime One Punch Man y que nos cuenta las divertidas aventuras de Saitama, un joven superhéroe aburrido de la vida pues no encuentra un rival digno.

La Beta Cerrada del juego estará disponible para Xbox One y PS4 en Canadá, Estados Unidos y América Latina entre los días 1 y 3 de noviembre.

Si eres usuario de Xbox One, tendrás que ser portador de una cuenta de Xbox Gold para poder participar. Por otro lado, para poder acceder a esta cuenta, todos los interesados deberán inscribirse en la página oficial entre los días 7 y 16 de octubre. Los jugadores elegidos para probar el Beta serán anunciados el 29 de octubre.

Finalmente, la Beta será dividida de la siguiente manera:

1. Sesión 1: Viernes, 1 de noviembre, de 3:00AM PDT – 5:00AM PT

2. Sesión 2 : Viernes, 1 de noviembre, de 11:00PM PDT – 1:00AM PT (Sábado, 2 de noviembre)

3. Sesión 3: Sábado, 2 de noviembre, de 2:00PM PDT – 4:00PM PT

4. Sesión 4:Domingo, 3 de noviembre, de 1:00PM PDT – 3:00PM PT

¿Qué es One Punch Man?

One Punch Man empezó como un webcomic creado por el artista One en el 2009 que alcanzó rápidamente altos índices de lectura y que recibió su propia adaptación al anime en el 2015.

La historia del anime es bastante simple pero divertida ya que nos cuenta la historia de Saitama, un joven que tiene la intención de volverse un superhéroe reconocido. Para esto, el decide entrenar de manera imparable durante 3 años de esta forma se queda calvo pero se convierte en la persona más poderosa del mundo capaz de vencer de un solo golpe a cualquier enemigo que se le ponga enfrente.

Lamentablemente, esto ha traído aburrimiento a la vida de Saitama pues no encuentra un digno rival para probar su fuerza.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)