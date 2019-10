Half-Life | Creador del mapa cerro San Cristóbal hará uno sobre el congreso [ENTREVISTA]

Libero esports pudo tener una entrevista con el modder de Half-Life "Galy Raffo" que ha creado los mapas "Cerro San Cristóbal" y "La reja de Ate y La Molina". Pudimos conocer un poco más sobre él, a lo que se dedica y su inmersión en el mundo del modding del clásico de Valve.

Entrevista a Galy Raffo

¿Cuál es tu nombre real?

Galy Raffo es mi nombre real, pero la gente piensa que es un apodo.

¿Desde hace cuánto tiempo está creando mods de Half-Life?

Esto llevo haciéndolo desde hace años, cuando tenía 11 años empecé a crear los mods. En ese entonces solo editaba textura, pero ahora tengo más conocimiento.

¿Cómo llegaste a conocer Half-Life?

Cuando mis amigos de barrio me llevaron al internet primero conocí GTA Vice City, luego me presentaron Half-Life y me gustó todo el mundo alucinante que presenta como la historia, el personaje, las armas, era algo que nunca había visto antes. Hasta la fecha sigue siendo mi juego favorito.



Vizcarra también ha sido modeado en Half-Life gracias a Galy. | Foto: Galy Raffo

¿Llegaste a conocer Sven-Coop (mod cooperativo de Half-Life)?

Me gusta, lo conocí en las cabinas de internet.

¿Cuánto tiempo te demora en crear un mapa de Half-Life?

Depende que ta grande es, si es un mapa en interior es más fácil de hacer. Si es un mapa en exterior como el "Cerro San Cristóbal" demora mucho más en avanzar.

¿En estos momentos qué estas estudiando?

Animación 3D, efectos visuales, dirección y realización de cine y televisión.

¿Tienes pensado crear otros mapas luego de terminar el "Cerro San Cristóbal"?

Por la coyuntura y como siempre paso por Abancay, prometí crear un mapa sobre el Congreso.

¿Utilizas el "Valve Hammer Editor" para la creación de mods?

El mismo Valve subió su propio editor de mapas, pero no sirve mucho. El mapa del cerro no aguantaba este editor, descubrí otro editor que ha sido creado por unos rusos y es mucho mejor permitiendome crear mejor el mapa.

¿Qué mapas has llegado a completar con el editor?

Uno de los que completé con el Hammer fue "El Frontón", con el nuevo editor hice "Ate vs La Molina" y ahora estoy haciendo el "Cerro San Cristóbal".

Pueden seguir a Galy Raffo en Facebook, Youtube donde está subiendo contenido regular sobre sus creaciones.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No te olvides las partidas del torneo Goals Royale Cup - Zona Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)