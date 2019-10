Perú sera sede del Mundial de Pump It Up

Los días 18 y 20 de este mes Perú será sede de B1G ONE 2019, el torneo más importante de Pump It Up a nivel internacional. Es decir que podríamos considerarlo como el Mundial de Pump It Up.

Después de que el año pasado el torneo se llevara a cabo en Bolivia, este año Perú sera sede del torneo mundial que albergará a participantes de países de diversas partes del mundo entre los que se encuentran lugares como: Argentina, Canadá, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, Paraguay, Rusia, Venezuela, entre otras partes del mundo.

¿Qué es el Pump It Up?

Quizás no lo sepas, pero es muy probable que hayas visto este peculiar videojuego en más de una ocasión e incluso puede que lo hayas practicado en algún momento.

El Pump It consiste en una maquina con pantalla, bocinas y luces que en el suelo tiene una plataforma con 10 paneles. Estos se dividen en 8 flechas repartidas en los laterales y en dos botones en el centro.

El juego consiste en apretar las plataformas que el juego nos va mostrando en la pantalla al ritmo de la música en el momento correcto. De esta forma iremos recibiendo puntos que al final de la canción se transformarán en una clasificación.

Con el objetivo que la comunidad se expanda y de que todos los asistentes a lugar se entretengan, estos han decidido incluir diferentes actividades el día sábado que servirá como una fecha de integración. Entre las actividades programadas se encuentran concursos de cosplays o torneos para amateurs o veteranos.

El día domingo será el día principal de competencia y se realizarán las competencias de las 3 modalidades principales: Speed Masculino y Femenino y Freestyle.

Si estas interesado en asistir a este evento recuerda que se llevará a cabo en la sede Lima Centro del ICPNA el cual se encuentra en Jirón Cuzco 446 - Cercado de Lima.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)