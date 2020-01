Pokemon Go | Piplup tendrá el primer Día de la Comunidad del año. Conoce la fecha y la hora del evento

Una agradable sorpresa fue anunciada para todos los jugadores de Pokemon Go. A través de su cuenta de Twitter, Pokemon Go anunció la llegada de un nuevo Día de la Comunidad, esta vez concentrado en Piplup, el carismático pokemon de tipo agua.

January’s featured Pokémon will be none other than Piplup, the Penguin Pokémon! https://t.co/d9NW6x5gaF pic.twitter.com/YWxKLsKkJt