Gamer es salvado por su compañera de juego a más de 8 mil kilómetros

El menor de 17 años, Aidan Jackson, fue socorrido gracias a su compañera de videojuegos Dia Lethora de 20 años. Jackson vive en Cheshire en Inglaterra mientras que Lethora vive aproximadamente a 8 mil kilómetros de distancia en la Texas, Estados Unidos.

Ambos se encontraban jugando y comunicándose por medio de una llamada cuando Jackson empezó a sentirse raro o como él lo describió a Sky News ‘empecé a sentirme gracioso’ acostándose en su cama junto a su micrófono, donde empezó a convulsionar.

Lethora al no recibir respuesta alguna de Jackson se imaginó lo peor decidiendo tomar acción, se comunicó desde Texas con la policía de Cheshire en Inglaterra.

“Hola, llamo desde Estados Unidos, me encuentro en una llamada con mi amigo, ha tenido una convulsión y ya no me responde” le explica Lethora a la policía local, afortunadamente la joven conocía la dirección de Aidan y logró que vayan a revisar de manera oportuna.

Cuando la policía llegó al hogar de Jackson, sus padres se encontraban en el primer piso de la casa sin conocer qué la situación sorprendidos por la llegada de la policía, quienes les explicaron que habían recibido una llamada desde Estados Unidos reportando el incidente.

Al ingresar a la habitación de Aiden, lo encontraron desorientado y sin saber lo que sucedía.

¿Por qué no llamó a su casa para avisar a sus padres?

Si bien Dia contaba con la dirección de los Jackson, no contaba con ningún número de contacto. “Dia tenía nuestra dirección, pero no un número de contacto, así que fue asombroso que lograra conseguir ayuda desde tan lejos” comentó la mamá de Aidan a la BBC.

Lethora le dijo a la BBC que, al escuchar una respiración muy fuerte junto a lo que parecían llantos, se preocupó y empezó a preguntarle a Aiden si se encontraba bien.

Al no recibir respuesta buscó la forma de contactarse con los servicios de emergencia de la Unión Europea. Al final se contactó con la policía de Cheshire.

Aiden está realizandose pruebas para descubrir la razón de la convulsión, mientras estaba en el hospital logro comunicarse con Dia, a quien agradeció por la ayuda.

Fuentes: BBC, Sky News