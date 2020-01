League of Legends | Reworks de Volibear, Fiddlesticks y los campeones de la temporada 2020

La más videoblog de actualización presentado por League of Legends, anuncia la esperada llegada de Sett; pero también nos dan novedades sobre los Rework de Volibear y Fiddlestick además de la próxima votación de Rework.

Campeones de la temporada 2020 - Rework de Volibear y Fiddlestick

El video comienza explicándonos la llegada de Sett, con un pequeño adelanto de sus habilidades - también se lanzó el video de presentación que podrás encontrar en la nota - Reveló también que todos aquellos que hayan estado obteniendo las primeras sangres (First Blood) en las partidas y que cuenten con la carta de invitación, podrán abrirla para desbloquear a Sett completamente gratis.

Sett lucha con la fuerza de sus puños, derrotando a los enemigos en su camino hacia la cima.#LeagueOfLegends #Sett pic.twitter.com/hxnkUOllER — League of Legends ES (@lol_es) January 14, 2020

Rework de Fiddlestick

Hace unos días pudimos ver los artes conceptuales del rework de Volibear, lo que dejó a muchos preguntándose cómo va el rework de Fiddlestick. La paciencia ha sido retribuida y junto a este video se lanzó una publicación que explica cómo va el desarrollo de este rework y puedes acceder haciendo clic aquí.

Rework de Volibear

Lo mostrado es un arte del rediseño de Volibear dentro del juego, no el modelo 3D final, pero en este se puede apreciar en detalle el nuevo ‘look’. Pero lo nuevo en este video es que esta no será la única apariencia de Volibear; comentaron que los fanáticos querían un giro mas terrorífico pero que finalmente no decidieron que sea el look principal.

Pero no lo descartaron, lo han vuelto un skin que será lanzado junto a Volibear, además lo obsequiarán a todos aquellos que ya tengan a Volibear y a aquellos que lo adquieran durante el parche que lo añada al videojuego.

