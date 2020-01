Pokemon Go | Latios y Latias vuelven a las incursiones por tiempo limitado

Pokemon Go sigue realizando constantes incursiones y días de la comunidad con la intención de premiar a los jugadores que siguen fieles a este juego a pesar del tiempo que ha pasado y traer de vuelta a viejos jugadores que ya no se emocionaban con el juego.

Niantic, empresa encargada de desarrollar Pokemon Go, tomó la decisión de revivir las incursiones de Latios y Latias, dos de los Pokemon legendarios más queridos por la comunidad, por tiempo limitado.

A través de un comunicado que compartieron por sus redes sociales y por su página oficial, Niantic anunció el regreso de la pareja de Pokemon para los días que se encuentran entre el viernes 24 de enero y el lunes 27 de enero.

Trainers, the Legendary Pokémon Latias and Latios will be returning to Raid Battles for a limited time. Time for another Special Raid Weekend event! https://t.co/zTBu4cdpI6 pic.twitter.com/FE5w4u2ISI