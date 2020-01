Headliners: Neymar, Salah y Lewandowski en el nuevo evento de FIFA 20

FIFA 20 | Se acabó el misterio. EA Sports había dado un par de pistas sobre qué jugadores podrían integrar la primera lista de 'Headliners' y algunos usuarios la atinaron. Pero también hubo un par de sorpresas que nadie lo tenía en su "bombo", como son los casos de Neymar y Kyle Walker.

'Ney', Robert Lewandowski, Mohamed Salah y Raphael Varane obtuvieron sus cartas 'Headliners', debido a la gran temporada que vienen encajando. El español Adama Traoré está disponible a través de Squad Building Challenges y Alassane Pléa en objetivos en el Ultimate Team.

Neymar, con una media 94 y de "MCO", será el jugador mayor pretendido por los 'gamers'. Debido a que se puede adaptar en diferentes zonas del campo, a diferencia de su posición habitual: "EI" (extremo izquierdo). Volvió el 'Ney' del fútbol.

'Lewa' y Salah, ambos con un rating de 93, también figuran con unas buenas 'stats' y podrían llegar a 99. El 'Egipcio' cuesta más de un millón de monedas. Varane, a su vez, también será una carta muy solicitada por su media (88) y nacionalidad (francesa).

Kyle Walker, Radja Nainggolan, Jamie Vardy, Nélson Semedo, Dries Mertens y Alex Telles, solo por citar a algunos, también aparecen en la primera lista de 'Headliners'. Ya están disponibles a través de sobres y en el mercado de transferencias.

Para tener a Adama Traoré deberás entregar tres plantillas y su precio bordea las 210 mil monedas. Para Pléa, esta se obtendrá cumpliendo objetivos semanales.

¿Qué son las cartas 'Headliners'?

Son básicamente similares al 'Ones to Watch'. Cuando un jugador vaya sacando un IF (In Form), un 'Man of the Match' o 'Player of the Month' su media subirá un punto. Asimismo, si su club encadena cuatro triunfos al 'hilo' esta subirá dos.

EL DATO:

Para esta edición, la Juventus de Italia aparece como 'Piemonte Calcio' en el FIFA 20.