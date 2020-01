Warcraft 3: Reforged lanza su modo campaña con ‘errores’ y fanáticos se enfurecen

Muchos fans de Warcraft 3 estuvieron ansiosos por la salida de la versión remasterizada del RTS clásico que salió en 2002. Han pasado 18 años y el martes 28 de enero salió para todo el mundo esta nueva versión con muchos fallos en diferentes partes.

Meses antes de esta versión, Blizzard lanzó una beta con características específicas que podían probar los jugadores que hicieron la precompra. Entre ellas estuvieron las batallas de razas humanos y orcos. Luego, fueron añadiendo las razas no muertos y elfos de la noche, finalizando con los custom maps.

Los jugadores pudieron revisar y probar el online para evitar problema en el lanzamiento oficial. Las misiones de las campañas Reign of Chaos y Frozen Throne saldrían con el lanzamiento del juego que fue el 28 de enero en Latinoamérica a las 06:00 p. m.

Un lanzamiento que desilusionó a los fans

Te mencionamos uno de los muchos errores que presentó el "Día 1" de Warcraft 3: Reforged.

- No se pueden crear o entrar a los "custom games" (mapas personalizados).

- No puedes encontrar partidas en modo versus.

- No puedes buscar partida con un grupo.

- La campaña carga, pero presenta el mensaje "Derrota" apenas empiezas una misión.

- Puedes combinar estadísticas pero nada cambia, ya que todavía no muestran ni perfiles ni estadísticas.

- El cliente se cuelga y crashea en el menú principal.

- Cientos de jugadores han estado en el lobby de partidas buscando un juego, pero nada funciona.

Han quitado muchos elementos de la versión clásica que no llegan en Reforged.

- Torneos automáticos.

- Clanes

- Ladder

- Fondos de campaña en 3D, portratos en 3D

- Comando /slash del chat de Battlenet

- Custom Campaigns

- Sección de noticias de Battlenet

Además, te dejamos algunos mensajes o capturas de estos momentos.



Lobby de Warcraft 3: Reforged. | Foto: Blizzard

Ni ladder ni MMR, joinbug cada 2/3 partidas, interfaz cutrísima, sin forma cómoda de modificar hotkeys (en un RTS...). Si me dices que blizzard ha hecho el wc3 reforged en dos semanas me lo creo, ni a propósito se pueden hacer las cosas tan mal.

Desde que habilitaron la devolución llevo esperando y a Paypal le pase un resumen de mi extracto bancario y aun así, viendo que no me han devuelto el dinero, me cerraron la protesta, estoy bastante enfadado y defraudado con Blizzard, no les doy ni un euro más.