The Mandalorian y Baby Yoda aparecen en juego de Metroid hecho por fan

Una de las series más populares del 2019 fue The Mandalorian, a través de la plataforma Disney Plus. El protagonista, Mando, y Baby Yoda han recibido aceptación y nuevos fans por todo el mundo, tanto así que han creado una versión de ellos en 16-bit.

La usuaria de Twitter "Tiani Pixel" es una diseñadora de videojuegos brasileña, ella se ha especializado en videojuegos pixelados. Aprovechó en recrear a los protagonistas de la serie dentro del estilo gráfico de Super Metroid, un videojuego de 16-bit de la consola Super Nintendo.

En la primera imagen, los detalles plasmados han quedado estupendos, podemos ver a Baby Yoda en su cuna flotante con bastante parecido y a Mando con el equipamiento que suele llevar en toda la serie.



The Mandalorian y Baby Yoda en un planeta de Metroid. | Foto: Tiani Pixel / Twitter

En la siguiente imagen observamos cómo sería Mando si fuera a mejorar la armadura de Beskar que llevan los de su tribu. El concepto tiene muchos detalles, esta interfaz dentro de Super Metroid sirve para equipar el arma que necesitamos dentro del juego para Samus Aran.



Mando en la interfaz de equipamiento. | Foto: Tiani Pixel / Twitter

Finalmente, tenemos un gif con los movimientos en acción de los personajes. Baby Yoda movería su cabeza revisando el área, mientras que Mando estaría alerta ante cualquier movimiento. Además, nos muestran el menú de estado del personaje.

After watching The Mandalorian I had to do this:#pixelart #Mandalorian #metroid pic.twitter.com/O8BGSs91lF