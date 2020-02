Nintendo Switch: Coronavirus sería la causa de su escaseo en tiendas

El reciente brote de Coronavirus ha afectado la producción de Nintendo Switch. Nintendo, al tener centros de ensamblaje en China, no ha podido satisfacer la demanda del público específicamente en Japón.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, compartió durante un reporte financiero el jueves pasado los números alentadores de esta consola alrededor del mundo desde su fecha de lanzamiento. Posteriormente comentó acerca de la escasez de Nintendo Switch en tiendas y sindicó al brote del virus como principal responsable.

La declaración de Furukawa tiene sentido si lo vemos desde la perspectiva de los juegos disponibles. Si hay un título que goza de extrema popularidad (como Pokémon), la consola suele ser más difícil de encontrar durante su primera semana de salida al mercado. Este escenario contrasta con lo visto en enero donde no hubo ningún título popular ofrecido a los jugadores.

Por lo tanto, Furukawa no se equivoca al decir que se siente el impacto del Coronavirus en la producción de Nintendo Switch. Con más de 17 mil personas afectadas en China, es válido llegar a esa conclusión.

Tiendas minoristas importantes en Japón como Yodobashi Camera y Bic Camera aún cuentan con stock, pero esta situación podría cambiar en poco tiempo. Ese no es el caso de tiendas online como 7Net, Rakuten Books e incluso el gigante Amazon Japan. Es en estas tiendas en línea donde no encontraremos ningún Nintendo Switch. Cabe resaltar que, en los hábitos de compras del japonés promedio, las compras online suelen ser las preferidas.

No es la primera vez

La incapacidad de no satisfacer la demanda no es un tema del todo extraño para Nintendo en el caso de su consola híbrida. Desde antes de cumplir su primer año en el mercado, Nintendo Switch fue difícil de encontrar en todos los países donde se vendía. Nintendo incluso tuvo que decir públicamente que duplicará su producción de 8 a 16 millones antes del inicio del año fiscal 2018.

Un éxito de ventas

Durante el reporte financiero de la semana pasada Furukawa comentaba que Nintendo Switch llegó a los 52 millones de unidades vendidas. Un número nada despreciable ya que este excede la cantidad de unidades que vendió Super Nintendo Entertainment System (SNES) en todo su tiempo de vida.

Juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Sword, Mario Odyssey y Mario Kart 8 Deluxe son los que ostentan estar en el grupo de juegos más vendidos en la consola híbrida de Nintendo.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!