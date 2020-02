The Last of Us 2: Desnudos y contenido sexual en el juego

The Last of Us Part II es un título que muchos usuarios de PlayStation están esperando con gran expectativa. Recientemente se supo que la secuela del exitoso juego de Naughty Dog ha pasado por el escrutinio de la agencia ESRB y se han revelado algunos detalles que llaman bastante la atención.

La ESRB le otorga a la secuela de The Last of Us una clasificación M, la máxima clasificación para videojuegos en plataformas comerciales. ¿El motivo? Pues dentro de la clasificación podemos encontrar las causas que llevan a este veredicto:

“Sexual Content: Non-explicit depictions of sexual behavior, possibly including partial nudity.”

Es decir, The Last of Us Part II describirá de forma no-explícita comportamientos de índole sexual y podría incluir desnudez parcial.

Si bien el primer juego también lucía una M en su carátula, no se apreciaba el contenido que se describe para la secuela. Por el momento no ha visto en los múltiples tráilers alguna escena que podría dar a pie al contenido descrito, así que resulta bastante particular saber que esa descripción esté presente en el juego.

Todo indica que The Last of Us Part II será un título bastante adulto y que aumentará la apuesta y los riesgos que nos presentó Naughty Dog allá por el 2013.

¿Qué es la ESRB?

Primero recordemos que la ESRB es el ente que regula la clasificación de los videojuegos en el continente americano. La clasificación, normalmente, va desde E (para todos) hasta M (de 17 años a más). Por ejemplo, un juego como Rocket League está clasificado como E por tener contenido apto para todos. Mientras que por otro lado Call of Duty: Modern Warfare (2019) está orientado a una audiencia madura, motivo por el cual lleva la clasificación M.

Esta agencia apareció durante el año 1994 y su nombre son las siglas de Entertainment Software Rating Board (Junta de clasificación de software de entretenimiento). Es por motivo de la popularidad de Mortal Kombat que esta agencia es creada y se estipula que desde ahora en adelante todos los juegos deberán llevar una clasificación indicando el público al que se dirige. Una agencia reguladora similar también existe en Europa denominada PEGI y se ocupa de los juegos en esa región.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!