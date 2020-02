Dota 2 | Evento New Bloom 2020 se extiende y Valve añade más recompensas [FOTOS]

El evento New Bloom 2020, para celebrar el nuevo año lunar, de Dota 2 ha recibido mejoras y más tiempo. Valve le ha incrementado los niveles desde el 20 hasta el 30 y podremos conseguir un emoticon de la rata.

La duración del evento ha sido extendido del 3 de febrero al 13 de febrero, dándonos 10 dias más para conseguir las recompensas que nos faltaron, y hasta intentar obtener el segundo cofre que regalan en el nivel 30.

New Bloom 2020 es extendido y entrega 2 cofres ahora

Si ya llegaste al nivel 20 para obtener tu cofre "Treasure of Unbound Majesty", ahora podrás llegar al nivel 30 para obtener un segundo cofre con los sets que no llegaron en el cofre Collector's Cache de The International 2019.

Desde los niveles 21 al 29 tenemos otras importantes recompensas, en el nivel 23 recibiremos podremos reclamar un emoticón del año nuevo de la rata que está sonriendo. En el nivel 26, podremos jugar otra vez la ruleta para poder obtener el courier "Nian" que es de calidad inmortal y vale mucho en el mercado de Steam.



Emoticón de la rata. | Foto: Dota 2

¿Cómo subir de nivel rápido en el evento New Bloom 2020?

El evento New Bloom 2020 es muy parecido al evento pasado "Frostivus 2019", para ganar puntos de niveles tenemos que ganar partidas de Dota 2. Las partidas normales y ranked dan 200 puntos, mientras que las victorias en turbo otorgan 100 puntos.



Extendidos los niveles del evento de 20 a 30. | Foto: Dota 2

Si queremos subir de nivel rápido, debemos aprovechar los "bonos diarios", cuando ganas tu primera partida del día con el bono activado recibes 1250 puntos extras. Estos bonos se resetean a las 16:00 hora Perú.

Si el evento hubiera acabado hoy sin el bono del 3 de febrero, los jugadores solamente con bonos diarios hubieran alcanzado el nivel 14 o 15. Ahora con 10 días más para jugar el evento, podemos intentar llegar hasta el nivel 26 o el nivel 30, si ganamos varias partidas de Dota 2 durante la prórroga.

No te olvides de aprovechar estos días extras, para al menos conseguir el cofre de nivel 20. ¿Te gustó el evento New Bloom 2020 de Dota 2?

