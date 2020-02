World of Warcraft | Frostmourne es empeñada en el Precio de la Historia [VIDEO]

La espada Frostmourne es, tanto dentro como fuera de World of Warcraft, un referente junto a otras famosas espadas como la Master Sword de Link en The Legend of Zelda o la Buster Sword de Cloud en Final Fantasy VII.

Recientemente, durante la temporada 17 del programa Pawn Stars (para nosotros “El Precio de la Historia”), un joven de nombre Tyler entró a la tienda de Rick y Chum Lee para vender su réplica de la espada Frostmourne.

Tanto Rick como Chum Lee se mostraron sorprendidos por el artículo. Claramente el más confundido era Rick, quien tuvo un curso intensivo acerca de la dinámica en World of Warcraft cortesía del vendedor y Chum Lee. La sorpresa pasó a convertirse en confusión para Rick luego de blandir la espada en sus manos y escuchar el precio que el vendedor pedía: US$5000.

Al escuchar la oferta Rick, fiel a su estilo, prefiere escuchar la opinión de un experto y llama a su amigo Steve Johnston de la tienda Rogue Toys. Al llegar Steve se llega a certificar la autenticidad de esta réplica de Frostmourne y se destaca el sello de Epic Toys. Una de las características que más llama la atención del experto son las runas grabadas con láser que se ven en la base de la hoja. Según cuenta, este detalle no suele estar en la mayoría de réplicas. Eso la convierte en un artículo genuino y digno de adornar cualquier colección.

Pronto llega la hora de hablar de su valor monetario y es ahí donde las cosas pintan color de hormiga para nuestro vendedor. Steve reveló que un precio sensato para esta réplica de la espada Frostmourne sería US$1350 para luego retirarse. El vendedor, luego de ver irse sus posibilidades de US$5000 por la puerta, sabía que tendría que negociar con Rick y Chum.

La puja comienza y Rick, con la asertividad que lo caracteriza, rápidamente le ofrece US$600 a Tyler quien no se encuentra nada conforme. Luego de decirle al vendedor que Frostmourne no se venderá tan rápido como piensa, Rick da su última oferta: US$750. Tyler deja ver la resignación en su rostro y acepta la última oferta sellando el trato con un fuerte apretón de manos. Rápidamente Chum Lee es asignado a hacer el papeleo.

Sin duda alguna la espada Frostmourne es de esos artículos que cualquier fanático de World of Warcraft debería tener adornando su hogar como la pieza central de su colección.

