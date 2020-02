PlayStation 5 | El precio de la nueva consola sigue sin determinarse

A medida que nos acercamos al lanzamiento de PlayStation 5, más detalles al respecto de esta nueva consola van apareciendo. En esta ocasión tenemos las declaraciones de Hiroki Totoki, Director financiero en Sony, que nos comenta un poco más acerca de lo que tienen en mente para la siguiente generación de consolas.

Una de las preguntas que le hicieron al ejecutivo japonés fue acerca del precio de la nueva PlayStation 5 y como es que se las arreglarán para poder venderla sin generar pérdidas como en anteriores ocasiones. Totoki manifestó que en Sony planean una “suave transición” hacia la próxima generación. Al elaborar acerca de esta respuesta, el ejecutivo manifestó que su compañía está trabajando con muchos factores que tienen bajo control y otros que no.

Sony la tiene clara

Es con eso en mente el gigante tecnológico japonés planea tener un control absoluto sobre los costes de producción tanto de los componentes como del personal involucrado. Siguiendo con el tema de la producción este tendrá que ir de la mano con la demanda de la gente.

A estas alturas ya no pueden permitirse el no satisfacer las demandas de miles gamers alrededor del mundo. Aparte, aún no hay datos concretos acerca del precio de la nueva consola de Microsoft: Xbox Series X.

Con todos esos factores en consideración asignarle un precio a PlayStation 5 no es tarea fácil por el momento. La “suave transición” que Totoki mencionaba antes también se refiere a que esta nueva consola apuntará a ser rentable desde el primer día dejando en el olvido lo sucedido con su consola de séptima generación.

PlayStation 3 se vendía a pérdida

Tengamos a bien recordar que la famosa PS3 era un producto extremadamente caro de elaborar. Según los datos en iSuppli (ahora IHS) la tercera consola de sobremesa de Sony se vendía con una pérdida de US$306.85 cada una.

La consola, en su modelo de 20gb, costaba US$805.85 en ser elaborada y era vendida a US$499 en el momento de su salida. El modelo de 60gb también tiene una historia similar. Se supo que Sony perdía más de US$200 por cada una vendida. Felizmente esto ya no se repitió en la siguiente generación.

The Kriu