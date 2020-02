Pokémon GO | Le roban celular a jugador peruano en plena captura de gimnasio [VIDEO]

Pokémon GO sigue siendo uno de los juegos más populares de móviles. Pues, en Perú se suelen encontrar a varias personas capturando estas criaturas en diferentes partes como centro comerciales, buses, entre otros.

En esta ocasión, dos jugadores estuvieron en una ‘combi’ (transporte público que se caracteriza por ser pequeño) jugando Pokémon GO. Uno de ellos estuvo grabando al otro mientras capturaba el gimnasio y en plena batalla, apareció una mano que le arrebató su móvil.

Fue un momento muy descuidado de parte de los jugadores, pues tenían la ventana abierta y estar en una combi te convierte en un objetivo sencillo para las personas que buscan robar a personas distraídas con sus celulares.

Entre los usuarios de Facebook que han visto el video, comentan que esta grabación ha sido planificada. Ya que, justo uno de los jugadores estuvo grabando al otro en el momento preciso y se escuchan risas luego que le arrebatan su celular.

Por este motivo, se presume que este video solo ha sido ‘armado’. Pero, de igual forma se puede tomar como un llamado de atención a las personas que se inmersan demasiado en sus celulares en lugares con mucha gente.

Pokémon GO sigue liderando en los móviles

Niantic, desarrolladores del juego, ha logrado mantenerse en el mercado gracias a las actualizaciones constantes. Pokémon GO es uno de los juegos más vendidos con 1400 millones de dólares en ingresos el 2019. En la lista de los juegos free to play más vendidos del año pasado Pokémon GO ocupa el puesto 6, siendo el lider Fortnite.



Logo de Pokémon GO. | Foto: Niantic

Además, el juego ya ha confirmado una gran cantidad de eventos para este mes de febrero como los siguientes:

¡Salva a los Raikou oscuros de Giovanni! Encuentro de logro de investigación de febrero: ¡Woobat con Caramelos Woobat adicionales! ¡Tornadus acecha en las incursiones de cinco estrellas! Evento de celebración de la región de Sinnoh Celebración del Día de San Valentín 2020 de Pokémon GO Celebra tu amor por tus amigos con un evento especial centrado en las amistades durante el fin de semana Nuevos experimentos: ¡hora del Pokémon destacado y hora del bonus misterioso!

