EVO 2020 | Revelados los juegos que formarán parte del campeonato [VIDEO]

El EVO 2020 es la competencia más importante en el mundo de los juegos de pelea. Ayer la cuenta oficial de este campeonato reveló los nueve juegos que serán los más importantes durante los tres días que durará este evento. Conozcamos entonces la alineación de juegos que estará disponible.

Las nuevas adiciones al torneo vienen desde el país del sol naciente y de dos desarrolladores distintos. El primero es Granblue Fantasy Versus. Este juego de pelea estará disponible mañana en Japón y desde el 3 de marzo en nuestra región. Este título es notorio por el hermoso arte que Arc System Works le imprime a sus juegos 2.5D.

El segundo es una de las más grandes sorpresas en el EVO 2020: Under Night In-Birth Exe:Late [cl-r] (‘UNICLR’ para los amigos). Este juego, desarrollado por el estudio japonés French Bread, es la tercera actualización de Under Night In-Birth que ha cosechado miles de fans no solo en Japón y en todo el mundo. Ya conocíamos del talento de French Bread en títulos como la serie de juegos Melty Blood.

¿Marvel vs. CAPCOM 2?

Otra de las sorpresas es la inclusión de “MvC2: New Age of Heroes” en el torneo. Su inclusión responde a los 20 años de este icónico juego. Recordemos que este juego debutó en máquinas arcade de Japón en febrero del 2000 y posteriormente para Dreamcast en marzo del mismo año.

Bajo el nombre de “20ournament of Champions” (sic) se hará un evento especial dentro del EVO 2020 con ocho de los jugadores más importantes de este juego de pelea. Entre ellos se encontrarán los cuatro jugadores que ostentan el título de campeones en entregas anteriores del torneo.

Los ausentes

En esta ocasión Mortal Kombat 11 y BlazBlue: Cross Tag Battle no llegaron a ser los seleccionados. Otro de los juegos que también hizo notar su ausencia es Super Smash Bros. Melee. El año 2018 fue la última vez en que se vio un torneo de este juego junto a la versión de Wii U.

La plataforma escogida en este EVO 2020 será PlayStation 4 para todos los juegos a excepción de Super Smash Bros. Ultimate que será, obviamente, jugado en Nintendo Switch.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

The Kriu