Pokémon GO | Los mejores Pokémon para arrasar en la Liga Combates GO

Tal vez Pokémon GO no está llamando a la calle a tanta gente como antes; pero sus jugadores actualmente se cuentan entre los más dedicados. Con la pretemporada de la Liga de Combates GO a menos de una semana de comenzar es necesario conocer a los Pokémon que están haciendo sentir su presencia en el meta.

Lairon

Este Pokémon de tipo Acero podría ser una piedra en el zapato de Altaria. Al ser fuerte contra los tipo Dragón, Hada y Volador. Usando Avalancha como ataque cargado podrás hacer daño súper-efectivo a rivales de tipo Fuego o Volador. 10 mil de Polvoestelar para aprender un segundo ataque cargado adicional.

-Garra Metal.

-Golpe Cuerpo.

-Avalancha/Cuerpo Pesado.

Altaria

Un Pokémon del tipo Dragón en las manos correctas es una amenaza a considerar . Valiéndose de ataques como Dragoaliento y Picotazo, Altaria podrá hacerle frente a sus enemigos rápidamente e inclusive puede obtener un ataque cargado extra por tan solo 10 mil de Polvoestelar al igual que Lairon. Si quieres mantener a raya a múltiples enemigos puedes usar Ataque Aéreo y Pulso Dragón.

-Dragoaliento.

-Brillo Mágico.

-Ataque Aéreo/Pulso Dragón.

Swampert o Marshtomp

La segunda y tercera forma de Mudkip aparecen aquí por su resistencia a Eléctrico, Acero, Roca, Veneno y Fuego. Siempre es bueno ser precavido y no estará de más asegurar cubrir tus vulnerabilidades con esta sólida opción. Nuevamente puedes obtener un ataque cargado por solamente 10 mil Polvoestelar.

-Terremoto.

-Hidrocañón.

- Pistola Agua/Disparo Lodo.

Lapras

Una opción bastante común en los torneos. Su Rayo Hielo es un ataque cargado a considerar sobre todo a rivales tipo Dragón. Sin embargo, debes tener cuidado con los ataques del tipo Roca ya que le imprimirán 160% de daño super-efectivo a este Pokémon por si creías que ser parte Agua te salvaría. 75 mil de Polvoestelar para aprender un segundo ataque cargado.

-Rayo Hielo.

-Canto Helado.

-Pistola Agua.

Piloswine

Si tu oponente es un Lairon o un Altaria de esta lista, podrás respirar tranquilo con Piloswine de tu lado. Su combinación de ataques Agua, Roca y Tierra serán un dolor de cabeza para tu rival. 50 mil es el coste de Polvoestelar para un ataque cargado extra.

-Nieve Polvo.

-Roca Afilada.

-Alud.

Ludicolo

Hazle la vida imposible a Swampert usando a este Pokémon que es tipo Agua y Planta. Esto te garantiza sobrevivir a ataques de Fuego y Hielo. Eso sí, ten cuidado con los Pokémon tipo Volador que cada vez más abundan en el meta.

-Hoja Afilada.

-Rayo Solar.

-Hidrobomba/Ventisca.

Te invitamos a combinar esta selección de Pokémon con tu equipo y ver qué estrategia te conviene más.

Recuerda que la pre-temporada de la Liga de Combates GO empieza desde este lunes 10 de febrero. Es momento de dar lo mejor de ti para ser siempre el mejor, mejor que nadie más.

The Kriu