Devil May Cry 5 | Los creadores quitan la protección antipiratería del juego

Devil May Cry 5 (DMC5) recibió con una pequeña actualización a sus jugadores hoy en la mañana. Grande fue la sorpresa de muchos al ver ningún cambio visible aparentemente. Sin embargo, en la web SteamDB, descubrieron que CAPCOM había retirado Denuvo de su juego.

Capcom has removed Denuvo from DMC5 https://t.co/kZ5kWWMvGH pic.twitter.com/HWvairq3iA

Denuvo es un sistema de gran ayuda para muchos desarrolladores ya que evita que sea sencillo piratear un juego. Sin embargo, esto no detiene a la comunidad y ven como un reto hackear diversos juegos para que funcionen ignorando cualquier barrera puesta por los desarrolladores. Aunque en el caso de Devil May Cry 5 demoraron un poco más de lo usual.

All DMC5 players:

Capcom roved Denuvo from DMC 5 in today’s new patch!#DMC5 @KingMillzDMC @JohndellWarl