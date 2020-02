Dragon Ball Z | Luchadora hace un impresionante cosplay de Androide 18

La luchadora japonesa de MMA Itsuki Hirata sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cosplay muy bien producido de la Androide 18 de Dragon Ball Z.

“En ocasiones me dicen que me parezco a esta persona, así que decidí vestirme con un atuendo similar. ¿Adivinan quién es?”

El cosplay de Itsuki Hirata resalta no solo por el parecido sino también por su talento como combatiente. Este justamente se verá muy pronto en su próximo match en la capital de Indonesia: Jakarta.

Los deportes y el anime

Numerosos deportistas han confesado ser aficionados del manga y del anime. Temas como la perseverancia y el juego limpio suelen ser tópicos en diversas historias. Estas inspiran a muchas juventudes y han servido para que más adelante reflejen los mismos principios en su carrera.

Un ejemplo de esto es Andrés Iniesta que ha confesado ser fan de Captain Tsubasa (conocido aquí como “Súper Campeones”). Iniesta seguía muy de cerca los partidos animados de Oliver desde niño y no cabe duda que la tenacidad del jugador del Niupi ha sido parte de su inspiración.

Otro ejemplo es la patinadora artística sobre hielo Evgenia Medvedeva. Ella ganó notoriedad al incorporar en su rutina el atuendo de Serena (Usagi, en japonés) de Sailor Moon que hasta incluía su particular forma de usar dos colas en el cabello.

Por el lado del baloncesto tenemos a Joel Embiid de los Sixers de Philadelphia. Él fue visto, durante su perioso de receso, disfrutando de Dragon Ball GT desde la pantalla de su smartphone mientras recibía un masaje. Si bien su opción en el anime de Dragon Ball podría parecer cuestionable, lo más probable es que esté completando la serie o viendo episodios que no pudo ver en su momento.

Just a massage and some anime to get hype for Game 1. 😂



Never change, @JoelEmbiid. pic.twitter.com/LMhav2Qy62