Sonic | Puma venderá zapatillas de la película [VIDEO]

La película de Sonic está cada vez más cerca de su estreno en cines locales. También muy cerca está la venta de mercadería asociada a la película y la marca de zapatillas deportiva Puma ha dejado ver el calzado oficial de la película de Sonic que estará a la venta dentro de pronto.

This is the video that was from their story pic.twitter.com/FTEMWQSXSF

Como podemos apreciar se trata de un modelo deportivo que tiene los colores de Sonic. El modelo en cuestión es Puma Dare en su variante sin pasadores. Estas zapatillas se caracterizan por su comodidad y facilidad de uso para cross-fit.

Al solamente buscar generar expectativa sobre esta colaboración entre Puma y Sonic, detalles relacionados al precio aún no han sido especificados.

Puma y los videojuegos

Esta no es la primera vez que Puma entra de lleno en el mundo de los videojuegos. Antes les reportábamos acerca de las zapatillas que la marca alemana diseñó para los jugadores de esports. Estas zapatillas creadas para jugadores de esports han recibido el nombre de Puma Active Gaming Footwear. Estas por el momento se encuentran disponibles exclusivamente en Australia y Reino Unido.

Incluso, a inicios del año pasado, Puma se convirtió en el sponsor de Cloud9 en la League of Legends Championship Series. Con este acercamiento a los esports la marca deportiva se encargó de vestir a los integrantes del equipo.

Cloud9 is proud to announce our partnership with iconic sportswear company, @PUMA for the 2019 LCS Spring Split! We're thrilled to welcome PUMA to the Cloud9 Family and are eager to get the 2019 LCS Spring Split underway! #Cloud9xPUMA



📝 Read more here: https://t.co/6YLMGtucDt pic.twitter.com/uT81AskbEZ