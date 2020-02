Inter de Milan | El club buscaría entrar a los esports con FIFA y PES

El Inter de Milán quiere apostar al creciente mercado de los esports. Recientemente el portal italiano Esportsmag ha reportado que el club deportivo está en conversaciones con el equipo Qlash para mandar a jugadores de FIFA 20 y PES 2020 a sus respectivos torneos.

It's #FIFA20 time! Over the next few days we will be fighting for the title in #FIFAeClubWorldCup at home in Milan 🏆



⚽️ @CRAZYFATGAMER

⚽️ @DrNightWatch



Tune in early tomorrow morning for the stream and don't forget:#ForzaQLASH pic.twitter.com/oPEvcfASae