Coronavirus | Regalan juego erótico para entretenerse durante la cuarentena [VIDEO]

Debido a los recientes brotes de Coronavirus se ha recomendado a la gente que limite el contacto físico con el resto de personas. Con eso en mente la gente de Kagami Works está regalando llaves para descargar su juego Mirror de forma gratuita en China.

Este juego cuenta con la presencia de mujeres dibujadas en un estilo anime con proporciones sumamente atractivas al público masculino al cual claramente está dirigido.

El juego consiste en alinear los ítems que están dispuestos en un tablero con casillas cuadradas. Si alineas 3 items iguales en una formación recta podrás ser capaz de infligir daño a tu oponente. Este daño es representado con jirones en la ropa de la chica de turno y es seguido con el meneo de la parte afectada en cuestión.

Por si no quedó claro: Sí, en este juego puedes interactuar con chicas muy atractivas y desvestirlas en el proceso que vas ganando el puzzle que tienes que resolver. ¿Simple, cierto?

La forma de distribución que escogió esta compañía consiste en anotar tu número de teléfono (solamente participa gente de China) en una web y posteriormente la key del juego será generada, así de sencillo.

En el momento de escribir esta nota estuvieron disponibles 160.000 keys para todos. La campaña fue tan exitosa que ahora la gente de Kagami Works está regalando 20.000 keys extra. Sin duda ha sido un gran día en las oficinas de esta desarrolladora China.

No es cosa de juego

El brote de Coronavirus ha cobrado la vida de hasta 500 personas hasta ahora. Con la presencia de tantas fábricas en territorio chino, la producción de diversos artículos tecnológicos ha bajado en cierta medida. En centros de trabajo hasta se recomienda usar mascarillas para disminuir las posibilidades de un potencial contagio. Esta semana reportábamos que la producción de Nintendo Switch ha descendido a causa del Coronavirus.

#Coronavirus fears spur workers to wear masks on the job https://t.co/dZ1VOyIiyF pic.twitter.com/4Mfl7h3v6h