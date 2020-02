GTA y Call of Duty | Las compras dentro de estos juegos son una mina de oro

Activision, quien publica la franquicia Call of Duty (CoD), y Take-Two Interactive, dueños de Rockstar y por extensión de GTA, han hecho su reporte de ganancias del año 2019 y nos encontramos con grandes sorpresas.

Take-Two Interactive

En primer lugar empecemos con Take-Two, esta compañía se refiere a las micro-transacciones como “gastos recurrentes del cliente”. Este apartado comprende a la moneda dentro del juego, contenido descargable y compras dentro del juego. La compañía reportó un aumento del 15% en este tipo de compras durante los últimos tres meses del año pasado.

El juego que más ha visto flujo de dinero para Take-Two fue GTA: Online. Durante los últimos tres meses el juego ha visto un aumento del 54% en las micro-transacciones. Los dueños de Rockstar no han compartido una cifra en específico, pero esperan un crecimiento del 10% en el año fiscal que inicia pronto. Se tienen esperanzas de esto último gracias a los descuentos en diversos artículos dentro de GTA: Online.

Activision Blizzard

Esta compañía también tiene razones para celebrar por su lado. SI hablamos de cifras en concreto vemos que solamente en micro-transacciones (o “pensiones in-game” como le dicen) Activision Blizzard hizo alrededor de 3.37 mil millones de dólares. En los últimos tres meses del año pasado la cifra alcanzada fue de 1.09 mil millones de dólares solamente en micro-transacciones.

Recordemos que Activision Blizzard es de los editores de videojuegos más grande y con prestigio del mundo. Tiene incluso razones para ufanarse ya que al final del año pasado uno de los juegos que publicó, Sekiro: Shadows Die Twice, fue premiado como juego del año en la gala de The Game Awards 2019.

Si hablamos de los juegos que más ganancias le generó a Activision Blizzard, entonces no hay que buscar muy lejos. CoD: Modern Warfare se adueñó del mundo el año pasado con un nuevo modelo de negocio que se apoya en las micro-transacciones.

Con críticas encima el juego logró pasar la valla puesta por Black Ops 4 hace unos años. Sin duda alguna la inclusión del Battle Pass, una característica jamás vista en la franquicia, ha sido la movida en el sentido correcto para Activision Blizzard.

This is the final full week of Season 1 in #ModernWarfare! Season 1 ends February 11.



Last chance to finish up the Battle Pass — the pass has enough CoD Points to get the next one. 🙌



No confirmed start date or details on Season 2 yet…stay tuned! pic.twitter.com/EUo5PgMOIh