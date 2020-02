Coronavirus | PS5 y Xbox Series X pueden retrasar su lanzamiento por virus

El futuro lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X tienen una fecha de salida estimada para temporada de fiestas a finales de este año. Sin embargo, según estimaciones de consultora estadounidense Jefferies Group, esta salida podría verse afectada por el Coronavirus que sigue cobrando más vidas en China.

El reporte de esta consultora, compartido por Pulse, indica que el principal factor para que este escenario tome lugar es el periodo de cierre temporal de las compañías en zonas de cuarentena. Las partes se fabrican en diversas compañías de China y la ausencia de personal en dichas compañías ya se comenzó a sentir.

“El sector de los videojuegos está actualmente fabricando, o comenzando a fabricar, una nueva generación de productos que se renuevan una vez cada varios años con miras a la temporada de fiestas del 2020. Si los cierres de compañías exceden el mes o más, los juegos con fecha de salida se retrasarán. Las nuevas consolas podrían igualmente sufrir problemas de suministros producto de una interrupción prolongada haciendo que no lleguen a la fecha programada de primavera (en esa región) de 2020.”

Fue lo que comentó la consultora.

Un caso similar fue el que se reportó hace unos días en el lado de Nintendo Switch. Se reportó que el stock de la consola híbrida de Nintendo se ha visto reducido en muchas tiendas online y que muy pocas existencias quedan en tiendas físicas. De hecho, la nueva consola con motivos de Animal Crossing: New Horizons también ha visto comprometida su producción en cierta manera.

Coronavirus y eventos masivos relacionados a videojuegos

El efecto de este virus inclusive ha causado la cancelación de algunos eventos muy importantes que se tenían programados en estas fechas.

Por el lado de los esports se supo que la LoL Pro League (LPL) de China tuvo que ser pospuesta por dos semanas. De igual forma la LoL Champions Korea (LCK) tuvo que se postergada indefinidamente debido a la cercanía de Wuhan (donde se originó el virus) y el lugar del evento.

We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.



To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.



Stay Safe and thank you all for your support!