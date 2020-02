Pokémon GO | El Evento de Celebración Sinnoh inicia y estas son sus misiones y recompensas

Pokémon GO verá desde hoy el inicio del evento de celebración de la región Sinnoh. Podrás obtener a Pokémon que son favoritos de los fans como Riolu, Gible o Hippopotas nacidos de huevos de huevos de 7 km. Y lo mejor es que estos podrán ser variocolor (shiny) si es que tienes suerte.

Novedades del evento de celebración de la región Sinnoh

-Los Pokémon originarios de la región Sinnoh aparecerán con más frecuencia tanto en estado salvaje como en las incursiones.

-Los huevos de 7 km eclosionarán en Pokémon de Sinnoh.

-Tareas de investigación exclusivas.

-Posibilidad de obtener piedras Sinnoh.

-Opción de hallar un Riolu o un Hippopotas variocolor.

Huevos de 7 km del evento de celebración de la región Sinnoh

-Budew (shiny) con un máximo de 489 CP.

-Combee con un máximo de 282 CP.

-Bronzor (shiny) con un máximo de 344 CP.

-Gible (shiny) con un máximo de 569 CP.

-Riolu (shiny) con un máximo de 567 CP.

-Hippopotas (shiny) con un máximo de 776 CP.

-Mantyke con un máximo de 713 CP.

-Shinx con un máximo de 500 CP.

-Buizel con un máximo de 602 CP.

-Cherubi con un máximo de 542 CP.

-Bonsly (shiny) con un máximo de 744 CP.

El objetivo de más de un entrenador será el hacerse de uno de esos shiny para destacar por sobre sus rivales.

Algunos Pokémon de la cuarta generación aparecerán más seguido durante el evento de celebración de la región Sinnoh. Incluso algunos tendrán la posibilidad de ser Shiny.

-Starly.

-Kricketot.

-Cranidos.

-Shieldon.

-Turtwig (shiny).

-Chimchar (shiny).

-Piplup (shiny).

-Buneary (shiny).

-Bronzor (shiny).

-Gible (shiny).

Misiones y recompensas

-Atrapa cinco Kicketot: Combee.

-Captura 5 Turtwig, Chimchar o Piplup: 1.000 Polvoestelar.

-Eclosiona 5 huevos: 1 piedra Sinnoh.

-Usa la Piedra Sinnoh para evolucionar a un Pokémon: Cranidos.

-Gana una incursión: Hippopotas que podría ser shiny.

Con todo esto ya podrás hacerle frente al evento de celebración de la región Sinnoh. Recuerda que tienes desde hoy viernes hasta el lunes 10 de febrero para cumplir con todos los objetivos que tendrás a tu disposición.

De los Pokémon que llegan en este evento recomendamos atrapar a los más elusivos. Estos son: Cranidos, Gible, Hippopotas y Riolu. Es hora de aprovechar ya que tanto Riolu como Gible son muy difíciles de hacer eclosionar.

