Resident Evil | ¿El próximo juego nos llevará al pasado? [VIDEO]

Rumores acerca de Resident Evil 8 se han esparcido por toda la internet desde hace un buen tiempo. Recientemente el portal de noticias alemán GAMEZ.de habría confirmado que la nueva entrega del juego de terror de CAPCOM se ambientaría en la Edad Media. Esto se sabe gracias al más reciente video de este portal que corrobora la información que Biohazard Declassfied compartió hace unas semanas.

New info on the #RE8 rumors 🐺

(English subtitles are available)



Please consider everything with a grain of salt until we get an official statement/announcement.

RE3 is the game we should all focus on anyway, so get hyped for that first and foremost 😊https://t.co/iLVYvzrz1f