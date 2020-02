Fortnite | Psicólogo asegura curar la adicción al battle-royale jugando BOTW

La adicción a Fortnite se ha convertido en un problema para varios padres que ven a sus hijos incapaces de alejarse del battle-royale. Al no ver un fin a esta problemática el psicólogo Michaël Stora ha "recetado" jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BOTW) para alejar a los adolescentes del componente competitivo del battle-royale.

Cuando Stora recibe a un adolescente con adicción a Fortnite, su curso de acción es encender su Nintendo Switch y hacer que el niño experimente una travesía por Hyrule bajo el rol de Link en Breath of the Wild. Alejar al pequeño del estado mental de tensión y competitividad hace que este se relaje. Incluso hasta se describe esta experiencia como terapéutica y relajante.

Esta práctica para tratar la adicción a Fortnite ha levantado varias preguntas. Stora no ha hecho ningún estudio a gran escala para asegurar categóricamente que su método sea el adecuado para tratar esta adicción, pero sin duda estamos viendo que es un paso hacia adelante en el tratamiento de cierto número de adolescentes que la han podido superar exitosamente.

No es cosa de juego

Podrá sonar inverosímil pero la adicción a Fortnite es un problema real. Si este no es tratado con celeridad podría descencadenar en problemas mayores considerando que la etapa de la adolescencia es clave para la formación del caracter y la personalidad. Es responsabilidad de los padres el dosificar las horas invertidas en la recreación porque de lo contrario esto podría afectar otras áreas de su desempeño.

En ocasiones esto se refleja con bajas notas en la escuela o incluso en jóvenes extremadamente introvertidos que solamente son capaces de interactuar con otros en vías no presenciales. Es menester identificar estos patrones de comportamiento y hablar con el joven en cuestión. En caso que el apoderado no pueda entablar una comunicación efectiva con el adolescente se recomienda acudir a un especialista.

Esperemos que la práctica de Stora pueda rendirle frutos y encontrar formas de formalizar su método. Si bien este solamente parece reemplazar un juego por otro, todo indica que se está avanzando en el camino correcto hacia el tan ansiado equilibrio que se busca.

The Kriu