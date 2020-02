Dragon Ball FighterZ | Tráiler de los dos nuevos personajes y la temporada 3 [VIDEO]

La gran final del evento más importante de juegos de pelea de Dragon Ball, tuvo un anuncio especial por parte de Bandai Namco. Presentaron un tráiler con los dos nuevos personajes que llegarán en el próximo DLC y días antes información sobre la temporada 3.

Hace unas semanas, en Japón se confirmó la presencia de Goku en su forma Ultra Instinto al videojuego de peleas Dragon Ball FighterZ. Con la confirmación del personaje, esperábamos una sorpresa más que puedan soltarnos.

La productora del juego, Tomoko Hiroki, estuvo presente para entregar las medallas a los 16 participantes del World Tour Finals 2019-20. Cuando fue el turno del campeón, GO1, Hiroki le dijo que es momento de invocar a Shen Long. Pasaron una escena de Dragon Ball Super, en la cual Androide 17 pide un deseo y llega el tráiler.

Como hemos visto, la temporada 3 empezará con el próximo parche que llegará el 26 de febrero. Kefla se une al plantel de jugadores con el pase de personajes #3, los que compren el pase podrán jugar con la fusión de Kale y Caulifla 2 días antes, ya que su salida es el 28 de febrero.

Goku Ultra Instinto también se une, vemos las variadas técnicas que presenta en el anime en este juego de peleas como contra ataques en el suelo y en el aire, golpes muy rápidos que ni se pueden seguir. Su llegada ha sido confirmada para otoño entre marzo y junio de este 2020.

Kefla si mostró una gran cantidad de habilidades, todas relacionadas al anime como sus ataques parecidos a Broly. Los especiales que vimos fueron los de controlar los poderes de energía y lanzar varias bombas perseguidoras.



Kefla es la primera personaje en salir para el pase #3 de personajes. | Foto: Bandai Namco

Bandai Namco hizo un adelanto de varias características que llegarán al juego con el próximo parche de la temporada 3:

- "Selección Z Assists", podremos elegir tres tipos de asistencias que se adapten a nuestro estilo, así todos los personajes estarán más disponibles para utilizarlos de apoyo en tu equipo.

- Cuando un jugador esté en desventaja como 1 vs 3, podrá recibir una mejora para que pueda tratar de revertir la partida. Así se evita que el encuentro esté de un solo lado.

"Z Assist Select" is one example of new features & adjustments coming to #DBFZ. We're also making adjustments that prevent one sided games and a specific feature that gives users a chance even with one character left!https://t.co/fotNCp3pkz #DBFZWT pic.twitter.com/Az9zZtOyxX