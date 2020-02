Realidad Virtual | Madre conversa nuevamente con su hija fallecida [VIDEO]

La Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés) se ha ido ganando un lugar poco a poco en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, una de sus aplicaciones más recientes hasta podría reunirnos con aquellos seres queridos que ya no se encuentran con nosotros.

Jang Ji-sung, una madre de Corea del Sur, perdió a su hija Nayeon a la temprana edad de siete año en el 2016 a causa de una enfermedad terminal. Su caso fue recogido por el programa "I Met you" (Te conocí) y se hizo un documental con ella como protagonista.

En el video se aprecia como es que la madre no puede dar crédito a lo que ve luego de ponerse el visor de Realidad Virtual. Ji-sung no solamente podía ver un modelo 3D de su hija, sino que incluso hasta podía tocarla gracias a unos guantes especiales que reproducen fielmente el tacto.

Entre sollozos la madre conversó con su hija nuevamente en los confines del mundo de la Realidad Virtual. En su encuentro Ji-sung manifestó que aún extraña a su hija y que no deja de pensar en ella ni un solo día desde su deceso. La parte más desgarradora del segmento fue cuando Ji-sung quiere sostener en sus brazos a Nayeon pero por obvias razones esto probó ser imposible.

El objetivo de este documental es amortiguar el padecimiento de la madre ante la pérdida de su hija. Si bien el superar una pérdida es un proceso enteramente personal, y que varía de persona a persona, esto solamente se hace obteniendo la aprobación de las partes involucradas.

¿Cómo fue esto posible?

En siguiente video podemos ver la técnica empleada para traer nuevamente a la vida a Nayeon en Realidad Virtual. Se usaron fotos múltiples fotos y datos de la niña para recrearla lo más fiel posible a la realidad. Esto se hace patente cuando la madre nota que Nayeon está usando su par preferido de sandalias, un detalle que no pasó desapercibido y que aportó a la experiencia.

Como antes mencionábamos unos guantes especiales fueron usados. Su objetivo es para simular ciertos puntos de presión de acuerdo al área de presión sobre la cual este se ejerce.

La Realidad Virtual al servicio de la gente

Las aplicaciones de la Realidad Virtual ya no solamente se ven el área de los videojuegos. Uno de los campos donde esta tecnología más se aprovecha es en la medicina.

The #XR community reunites at #CedarsSinai Mar 25-26 for #vMed20, the leading medical #VR conference. Over 50 speakers will explore how immersive therapeutics are revolutionizing medicine. Follow us @virtualmedconf for latest news. Reserve your spot now: https://t.co/hIP59DGIf1 pic.twitter.com/xlYFYQApYT