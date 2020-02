CSGO | Torneo acusado de arreglar partidas y trampas [VIDEO]

Lamentablemente el match-fixing asoma su fea cabeza en CSGO. Recientemente se supieron de sospechas acerca de malas prácticas en torno a la L33T Cup del sitio web Legends.bet. Los encargados de revelar estos malos manejos fueron Christian Andersen (ESL) y Jake Lucky (Esport Talk en YouTube).

Lucky notó que en este torneo de CSGO se había a invitado a Axis y Skin Ogres, equipos poco conocidos, para participar con equipos populares como NAVI Jr., Copenhagen Flames, HellRaisers y más.

Una de las cosas que llamó la atención de Lucky es la convocatoria de Simeon “dream3r” Ganev en Skin Ogres. Este jugador de CSGO actualmente se encuentra vetado por el sistema VAC (Valve Anti-Cheat) y no puede participar de eventos auspiciados por Valve. Lucky comenta:

Por su parte Christian Andersen hace notar también la presencia de equipos poco conocidos de CSGO; pero lo que llamó la atención fue precisamente el encuentro entre Natus Vincere Jr. y Skin Ogres.

Oh WOW! LOOK AT THAT! Skin Orges take map 16:7, who would have thought... Can we please start getting some attention to this? I know there is just certain things we can do, but @HLTVorg should really stop adding these cups to their page. This is disgusting. https://t.co/vQeb5VSxjY