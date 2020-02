Modelo erótica anime genera indignación entre modelos de carne y hueso [VIDEO]

Ser una "Camgirl" (de 'camera' y 'girl') no es un trabajo fácil. Esto ahora lo sabe Melody, una chica virtual, que ha generado más de una molestia en cierta página web que se especializa en mostrar transmisiones en vivo de chicas mostrando sus encantos a cientos de seguidores a través de internet.

Chaturbate suele ser la plataforma de elección para muchas de ellas. Las chicas, a cambio de sus performances, piden donaciones a sus espectadores. No es sorpresa que muchas de ellas vean a estas interacciones como su principal fuente de ingresos.

Lets cam from my mirror today! Going Live!!https://t.co/cxNMAIsNDu pic.twitter.com/kkq9zNrcqi — 𝙼𝚎𝚕𝚘𝚍𝚢 🔞 メロディー (@ProjektMelody) February 9, 2020

Conozcan a Melody, una modelo virtual desarrollada por DigitrevX, que el pasado fin de semana llegó a Chaturbate y causó un revuelo jamás antes visto en esta plataforma. Llegando a amasar más de 14.000 espectadores en simultáneo, la comunidad de "modelos reales" en este sitio de streaming comenzó a sentir amenazado su dominio en el sitio web y, por extensión, sus ingresos a futuro.

Las reacciones de la comunidad de camgirls reales no se hizo esperar y ellas tomaron Twitter para hacer sentir su voz de protesta.

I saw it yesterday. They didn't learned from the last time. If they want something like that, make an extra platform for it but don't let us REAL models compete with this. — Veronika_Rose (@veronika_rosexx) February 8, 2020

"Lo vi ayer. No aprendieron de la última vez. Si quieren algo como eso, que hagan otra plataforma para ello pero no hagan que las modelos reales compitamos con eso."

I'm gonna throw in too. Humans have to take breaks, rest. A computer generated cartoon can be on all day, everyday with a voice recording rambling on in the back ground to try and give it some life. We, us humans are puttimg in real hard work, killing our bodies 4 u 4 a living. — PokyBitch=SashaLynneStar (@Animegamergrl) February 8, 2020

"Yo también entro al pleito. Los humanos tenemos que tomar descansos, relajarse. Una caricatura generada por computadora puede actuar todo el día, todos los días con una voz grabada con antelación diciendo cosas de paporreta en el fondo para tratar de darle algo de vida. Nosotros, los humanos hacemos el trabajo de verdad, esforzándonos por ustedes para vivir."

Como verán, las chicas están muy enojadas ante la amenaza que Melody representa para su estilo de vida.

Reacciones fuera de proporción

Este tipo de personajes "virtuales" no son algo nuevo. En YouTube existen las "YouTubers Virtuales" que hicieron su aparición hace varios años. Ningún youtuber se ha manifestado de forma negativa y están concientes que apuntan a un público completamente distinto.

Personajes como Kizuna Ai, Kaguya Luna y las chicas bajo el sello de Hololive (Usada Pekora, Inugami Korone, Shirakami Fubuki), a pesar de hablar solamente en japonés, han sabido calar en el público occidental con Let's Plays de distintos videojuegos como Minecraft, GTA V, PUBG, Dark Souls y más. Hay público para todos y esta diversidad también puede aplicarse en una plataforma como Chaturbate.

