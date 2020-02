Pokémon HOME ya se encuentra disponible y esto es lo que debes saber

Pokémon HOME es el nombre de la aplicación para Nintendo Switch y dispositivos móviles que será compatible con Pokémon Sword y Shield. La principal función de servicio es el de almacenar y transferir Pokémon a la nube, se podría decir que es la evolución de Pokémon Bank para Nintendo 3DS.

Pokémon HOME le permitirá a los jugadores almacenar sus Pokémon de diferentes juegos. Los entrenadores podrán transferir Pokémon a esta aplicación desde Pokémon Bank en Nintendo 3DS, Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee y Pokémon Sword/Shield. La capacidad de poder mover Pokémon desde HOME a juegos de la actual generación será posible. Más adelante se añadirá la función de transferir Pokémon desde Pokémon GO a Pokémon HOME.

Los cambios también son una característica presente en Pokémon HOME. La Global Trade Station (GTS) es justamente el servicio que permitirá efectuar los cambios. La mecánica sigue siendo la de enlistar un Pokémon para cambiar e indicar el que quieres a cambio. Recordemos que esta a característica era la que estaba ausente de Pokémon Sword y Shield.

Precio de Pokémon HOME

Es hora de hablar acerca del costo de este servicio. Primero que nada cabe mencionar que descargarlo es gratis; pero si quieres disfrutar de ciertas características extra deberás desembolsar algo de efectivo. Ojo, algunas son gratuitas.

#Pokémon Home is finally out #trainers for the #Switch and mobile devices. For the next month, Pokémon Bank and Poké Transporter will be available for #free before switching over to Premium on March 12th. pic.twitter.com/AUsMyXzqzl