Nintendo Switch | Nintendo y Super Nintendo Online aumentará su librería con 4 juegos

Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción de pago para Nintendo Switch, añadirá cuatro títulos más a su colección de videojuegos clásicos ya disponibles.

Serán en total cuatro juegos los que llegarán y se repartirán en dos juegos para Nintendo Entertainment System (NES) y dos más para Super Nintendo Entertainment System (SNES). La fecha de llegada de los cuatro juegos será el 19 de febrero.

El anuncio se hizo a traés de la cuenta oficial de Nintendo en Twitter.

On 2/19, 4 more games will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collections!



Super NES – Nintendo Switch Online:

・Pop'n TwinBee

・Smash Tennis



NES – Nintendo Switch Online:

・Shadow of the Ninja

・Eliminator Boat Duel pic.twitter.com/Ot2dMp6t0I