Pokémon Sword y Shield | Hackers envían Pokémon adulterados que bloquean el juego [VIDEO]

Nuevamente Pokémon Sword y Shield están en la mira de los jugadores por las peores razones. Recientemente se supo que un grupo significativo de usuarios, luego de recibir un Pokémon a través de un cambio, ha visto afectado su juego y sus funciones online. ¿Cómo es esto posible en un juego que no tiene ni medio año en el mercado?

POC for the Surprise trade Crash! pic.twitter.com/o6CtylL0mo — thecommondude (@architdate) February 12, 2020

Un grupo de usuarios con copias modificadas de Pokémon Sword y Shield está enviando Pokémon hackeados a través de la característica de "Intercambio Mágico" a inocentes jugadores. Aquel usuario que lo reciba saldrá forzosamente del juego. Al tratar de volver a jugar, para continuar su partida, el usuario ya no podrá conectarse online. Cada vez que quiera hacerlo el juego lo devolverá al menú de inicio de Nintendo Switch.

🚨A HUGE WARNING to Pokemon Sword and Shield Players! 🚨



♻️Surprise Trade is NOT Safe

🏠Pokemon Home is Out (but has Bugs)

🐔New Mythical Teaser

👀Much More!



Check it out here:https://t.co/OsJmNnfnEE



RT to spread the news. Surprise Trade is NOT Safe. pic.twitter.com/fkKUgzOKAb — aDrive (@aDrive_tK) February 12, 2020

El Intercambio Mágico, normalmente, permite hacer intercambios al azar de Pokémon entre dos jugadores que no se conocen. Puedes recibir un Pokémon muy poderoso o uno extremadamente débil, es cosa de suerte. Pero lamentablemente un grupo de hackers está usando esta característica para perjudicar al resto.

Everything You Need to Know About Pokemon Sword and Shield Surprise Trade pic.twitter.com/7noA2mnqF5 — FREE GAMES (@gamer69yo) February 12, 2020

Hasta el momento de escribir esta nota no hay forma de determinar si el Pokémon a recibir es uno de los adulterados o no. Por consiguiente lo más seguro es evitar el Intercambio Mágico por un tiempo. Si quieres hacer intercambios asegúrate que sea con personas que conozcas y que sean de confianza.

Recomendamos cautela a todos los jugadores ya que el problema incluso se ha reportado en las Incursiones en el Área Silvestre. Lo que sí es una certeza es que este bloqueo no afecta a tus datos de guardado, así que no tendrás que comenzar tu aventura Pokémon desde cero.

Please be careful if you’re doing surprise trades/raids. Hacked unreleased Pokémon are being distributed and Nintendo has already started banning players. Pass this information on to other players who might not be aware! Thank you. pic.twitter.com/KfL7ecJC3h — FreshVGC (@freshvgc) February 12, 2020

De todos modos esperemos que este problema pueda ser solucionado a la brevedad y no llegue a afectar a más usuarios.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!