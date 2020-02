Consigue gratis Kingdom Come: Deliverance en Epic Games Store

Kingdom Come: Deliverance fue una de las sorpresas del año 2018. Este juego, desarrollado por Warhorse Studios, se podrá descargar a costo cero desde hoy hasta el 20 de febrero. Y no solo eso, ya que el juego indie Aztez también forma parte de esta oferta que encontrarás en Epic Games Store.

El plato fuerte de esta oferta es, obviamente, Kingdom Come: Deliverance ya que normalmente está a la venta a US$14.99.

Acerca de Kingdom Come: Deliverance

Este título nos trasladará al siglo XV en el Reino de Bohemia. El rey Segismundo de Hungría manda a su ejército de mercenarios a asolar una pequeña aldea. Henry, hijo del herrero local y nuestro protagonista, es el sobreviviente de esa masacre.

Luego de descubrir que sus padres también perecieron, Henry se ofrece como soldado para servir a Radzig Kobyla. Su objetivo es formar parte de la resistencia y ejecutar su venganza sobre el rey que mandó a asolar su aldea.

El juego tuvo una recepción mixta entre los jugadores que pudieron probarlo. Por un lado, la función de guardado es algo complicada de encontrar y algunos detalles faltaron pulir en su momento. Sin embargo, otros usuarios alaban la exactitud histórica que puede llegar a encontrarse y su combate.

Controversia

Lamentablemente este juego estuvo envuelto en cierta controversia impulsada por medios progresistas. Los ataques iban por el lado de llamar racistas a sus desarrolladores por no contar con la presencia de gente de color en el reparto de personajes.

Los desarrolladores respondieron las acusaciones indicando que los habitantes del Reino de Bohemia no eran personas de color. Sin embargo esta respuesta no sentó bien en la comunidad a pesar no haber pruebas categóricas de lo contrario.

Así que ya lo saben, desde hoy puedes descargar Kingdom Come: Deliverance y viajar a la Europa del siglo XV a través de este enlace.

