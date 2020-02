Fortnite | Recrean popular mapa de Counter Strike hasta con lugares para las bombas

El Modo Creativo de Fortnite ha probado ser una herramienta muy robusta donde el único límite es la imaginación. En esta ocasión el talentoso equipo Team Evolve ha recreado de forma bastante fiel el conocido mapa Dust 2 del querido juego Counter Strike.

Team Evolve antes ya nos había mostrado su talento en el mapa del Creative Showdown que pudimos ver el año pasado en Fortnite.

Lo que llama la atención de este mapa en Fortnite es que Team Evolve no se conformó solamente en hacer el entorno igual. Ellos confirmaron que distintos modos de juego estarán presentes en este mapa.

Con la adición de Search and Destroy es bastante probable que muchos jugadores de Counter Strike se anime a probar Fortnite. Los modos que llegarán a este mapa serán: Team Deathmatch, FFA Deathmatch y Gun Game.

Attack. Defend. Conquer.



Battle it out in the brand new LTM, Search & Destroy featuring two all new maps built by @FNC_KKSlider, @BunniFnc, and @DiCoStudio pic.twitter.com/pNoLx68WWq